Супруги Титовы из Воскресенска отметили серебряную свадьбу

Отдел ЗАГС по городскому округу Воскресенск поздравил серебряных юбиляров совместной жизни — Ирину Александровну и Евгения Михайловича Титовых. Историю знакомства пары рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Юбиляры знакомы с детства: росли, дружили, гуляли с общими друзьями. Однажды товарищ решил познакомить Евгения с сестрой Ирины, но когда ребята пришли в гости, дверь им открыла Ира. Парень впервые посмотрел на нее глазами мужчины — это был момент зарождения настоящей любви.

У Ирины была мечта — выйти замуж за милиционера. Евгений исполнил это желание любимой девушки.

Супруги воспитали дочь Надежду, которая выбрала для себя сложную и важную профессию педиатра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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