Строительство ледовой арены для хоккеистов обсудили в Воскресенске

В Воскресенске прошла встреча спортивной общественности с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым. Главным вопросом стала реализация проекта строительства ледовой арены для хоккейного клуба «Химик».

На встречу пришли более двухсот человек, среди которых были спортсмены, тренеры, родители воспитанников спортивной школы «Химик», а также болельщики и активные жители округа. Они обсудили не только необходимость арены, но и место для ее строительства. Вопросы и предложения по расположению арены были учтены министром и переданы на дальнейшую проработку.

Глава Воскресенска Алексей Малкин подчеркнул, что проект требует детального анализа, и все предложения будут тщательно рассмотрены перед принятием окончательного решения.

«Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо внимательно изучить все детали и учитывать мнения местных жителей», — отметил он.

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