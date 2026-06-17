В Воскресенске обсудили благоустройство сквера «Тигры на льду»

В городском округе Воскресенск началась работа над проектом благоустройства сквера «Тигры на льду». Встреча представителей городской администрации, партии «Единая Россия», проектировщиков и местных жителей прошла на месте будущего благоустройства.

Генеральный директор компании «Юнистройпроект» Наталья Степкина рассказала, что компания находится на стадии разработки концепции проекта. Площадь территории благоустройства составляет 1,5 гектара, и сейчас она используется в основном для транзитного движения пешеходов.

Цель проекта — обустроить удобные транзитные пути, которые будут объединять сложившиеся маршруты, точки входа и притяжения на прилегающие территории. Также местные жители попросили организовать площадку для выгула собак. В сквере планируют сделать зоны для кратковременного отдыха со скамьями, садовыми качелями и урнами.

На территории есть стихийно сложившийся ручей. Проектировщики предлагают его обустроить, чтобы в дальнейшем избежать размыва. В местах пересечения ручья с дорожками планируется организовать пешеходные мостики.

Кроме того, в сквере планируется провести освещение, установить видеонаблюдение и дополнительно озеленить территорию. Для этого будут проведены санитарная обрезка и удаление больных и сухостойных деревьев, а также подсадка новых насаждений для создания шумозащитных санитарных экранов, которые будут отделять места отдыха от транспорта.

Проектировщики хотят развить тематику названия сквера: обустроить тематическую входную группу с изображением символов и в цветах хоккейной команды, а также сделать акцентными архитектурные малые формы.