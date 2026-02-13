В Воскресенске обновляют поликлинику в рамках областной программы

Пятиэтажное здание с подземным этажом общей площадью 6911,4 квадратных метра будет полностью обновлено в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

На данный момент строители завершили демонтажные работы и приступили к конструктивному укреплению здания. Специалисты занимаются усилением дверных проемов, а работы по усилению плит перекрытий находятся на завершающей стадии.

Параллельно с этим ведется отделка помещений. Штукатурка стен выполнена уже на 90%, и скоро строители планируют приступить к чистовой отделке. Также по графику выполняется стяжка полов.

Ежедневно на объекте задействовано от 40 до 50 рабочих. На площадке работает разнообразная техника: бетонные насосы и миксеры обеспечивают бесперебойную поставку бетона, а манипуляторы подвозят необходимые материалы.

Завершить капитальный ремонт планируется в четвертом квартале 2027 года.