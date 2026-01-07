В Воскресенске обновили освещение на территории Иерусалимского храма

Накануне Рождества в Воскресенске завершили модернизацию наружного освещения у Иерусалимского храма. В 12 фонарях установили современные светодиодные лампы.
Замена устаревших ламп на энергоэффективные светильники сделала территорию более светлой и безопасной для прихожан в темное время суток. Также это позволит значительно снизить энергопотребление и сэкономить средства.
«Приход Иерусалимского храма выражает искреннюю благодарность главе городского округа Воскресенск Алексею Малкину за поддержку в решении этого вопроса», — сообщили в храме.
Работы провели в преддверии светлого праздника Рождества Христова.
