Капитальный ремонт Комплекса «Триумф» в Воскресенске начнется в 2025 году

В следующем году в Воскресенске начнется капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» имени Анатолия Парфенова. В настоящее время ведутся проектные работы, которые помогут подготовить все необходимое для начала ремонта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф», расположенный на улице Ломоносова, был открыт в 2016 году в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». После ремонта комплекс станет еще более удобным для жителей города. Здесь появятся современные условия для занятий единоборствами, баскетболом, волейболом, минифутболом и фитнесом. В настоящее время в Воскресенске идут проектно-изыскательские работы, которые включают подготовку технической документации, создание проектов и смет для ремонта. Ожидается, что после завершения работ в «Триумфе» смогут заниматься еще больше людей, улучшив свои спортивные результаты и качество жизни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».