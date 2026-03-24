В Воскресенске демонтируют аварийное здание бывшей столовой

В городском округе Воскресенск активно ведутся работы по ликвидации аварийного двухэтажного здания, которое ранее использовалось как столовая. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Кирпичное строение общей площадью около 880 квадратных метров исчерпало свой ресурс и было закрыто. Длительное время оно находилось в заброшенном состоянии и начало разрушаться. Сейчас специалисты занимаются демонтажом конструкций и расчисткой территории от строительного мусора.

Планируется, что все работы будут завершены до конца первого квартала текущего года.

Всего в Воскресенске было обнаружено 127 объектов незавершенного строительства. На данный момент 85 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 67% от общего числа. Работы по приведению объектов в порядок продолжаются.