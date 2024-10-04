Народную тропу заасфальтировали по просьбе жителей в садоводстве в Воскресенске

Благоустройство дорожек, которые прокладывают сами жители, продолжается в городском округе. Работы провели в садоводстве «Перебатино» по обращению жителей.

Специалисты уложили асфальт на участке от ведущей в садоводство дороги до мостика через овраг в Гостилово. Протяженность обновленной народной тропы составила 120 метров. Жители поблагодарили администрацию округа и строительную компанию «Эль Грандес» за оперативное и качественное благоустройство.

Всего в 2024 году в муниципалитете заасфальтировали около 600 квадратных метров дорожек, с помощью которых жители сокращают путь до востребованных объектов. Работы ведутся в рамках программы «Народные тропы».

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