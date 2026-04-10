В Волоколамском районе завершили установку временного моста

Строители закончили сборку и установку временного моста через реку Щетинку, которая разделяет деревню Становище и село Осташево.

На металлические пролеты уже уложены бетонные плиты. Их сейчас скрепляют между собой и усиливают на концах конструкции специальными кронштейнами. Параллельно идет разборка технологических проездов к мостовому переходу. На следующей неделе здесь начнут отсыпку подходов и подготовку к асфальтированию.

Открыть временный мост планируют к маю. После запуска движения по нему мостовики приступят к разборке и капитальному ремонту старого моста. Завершить этот этап работ они планируют в конце 2026 года.