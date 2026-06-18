В Волоколамском округе в 2026 году отремонтируют 28 дорог

В Волоколамском муниципальном округе в ремонтном сезоне 2026 года планируют обновить 28 муниципальных и региональных дорог. Из них две дороги на региональной сети приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что после ремонта более 65 тысяч жителей и гостей региона смогут комфортнее добираться до домов, объектов инфраструктуры, достопримечательностей и других мест.

Дорожники уже обновили десять муниципальных дорог и сейчас работают над покрытием еще на восьми муниципальных и одной региональной дороге. Всего специалисты Мосавтодора обновят более 26,2 километра асфальтобетонного покрытия на региональной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На участке дороги «Лотошино — Суворово — Клин» от остановки «Носово» до границы с городским округом Клин идет фрезерование более 16,7 километра покрытия. После ремонта станет комфортнее ездить к церквям Покрова и Введения во храм Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня, Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю, школе, детскому саду, амбулатории, футбольному полю и пляжу.

Еще порядка 9,5 километра дорожной одежды обновят на региональном участке дороги от села Болычево до границы с Можайским округом. Эта дорога ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, школе, дому культуры и мемориалу «Братская могила советских воинов».

На всех участках уложат покрытие с использованием асфальтобетонных смесей типа А16Вн и ЩМА-16, нанесут разметку и укрепят обочины.

На муниципальной сети обновят 10,7 километра покрытия на 20 участках дорог, а капитально отремонтируют шесть дорог длиной 3,3 километра.