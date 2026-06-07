В Волоколамском округе стартовал сезон масштабных велозаездов Gran Fondo

На гоночной трассе Moscow Raceway в Волоколамском округе стартовал сезон 2026 года серии самых масштабных велозаездов в России Gran Fondo. Участники со всей страны приехали, чтобы проверить свои силы и насладиться поездкой по живописным местам.

Организаторы подготовили семь стартов для разных возрастных групп на дистанции 30, 60 и 100 километров во взрослой категории и пять детских — по кольцу автодрома. Заезды Gran Fondo объединяют как любителей велоспорта, так и профессионалов. Главная особенность этих велозаездов — живописные маршруты, поэтому участники ожидают получить удовольствие от поездки.

Андрей из Химок, участвующий в Gran Fondo не в первый раз, вышел на дистанцию 100 км и поделился своими мыслями: «Лучше проехать спокойно».

Дарья Спирина из Санкт-Петербурга занимается велоспортом профессионально и уже становилась чемпионкой Европы в гонках на треке в 2019 году. Она также считает, что главное в заезде — получить удовольствие. По словам Дарьи, на мероприятии царит праздничная атмосфера, которая задает тон всему событию.