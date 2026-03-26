В Волоколамском округе соединят пролеты временного моста через реку Щетинку

В Волоколамском городском округе стартовали работы по соединению второго и третьего пролетов временного моста через реку Щетинка в селе Осташево. Первый пролет начнут устанавливать с левого берега, со стороны деревни Становище.

Временный мост обеспечит транспортное сообщение на период ремонта основного моста и откроется уже в мае. Главный инженер подрядной организации Сергей Рыбаковский рассказал, что после ремонта путепровод изменится: строители заменят опоры и ригели, сделают новые подходы к мосту, заменят конусы в основаниях. Ширина проезжей части достигнет 10 метров, а по обеим сторонам появятся пешеходные проходы.

Геодезист Руслан Филатенков сообщил, что все проектные и высотные отметки конструкции временного моста соответствуют документации.

Движение по новому мосту планируют открыть в декабре 2026 года.