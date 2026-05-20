Браконьера осудили за незаконную охоту в Волоколамском округе

Мировой суд вынес решение по делу о незаконной охоте в Волоколамском округе. Мужчина признан виновным в отстреле кабана без необходимого разрешения.

Преступление произошло ночью 21 сентября. Местный житель, вооруженный карабином, добыл животное в закрепленных охотничьих угодьях. Сотрудники надзора зафиксировали нарушение, а улики — оружие и туша кабана — были изъяты.

Суд назначил наказание в виде года запрета на охоту. Такое решение было принято с учетом признания вины подсудимым и того, что он является многодетным отцом.

Этот случай еще раз подтверждает: охота без соответствующих документов является браконьерством, и наказание за это деяние неотвратимо.