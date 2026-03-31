Мост через реку Щетинку в Волоколамске откроют после ремонта к концу года

В Волоколамском городском округе в настоящее время проводится капитальный ремонт моста, который связывает деревню Становище и село Осташево через реку Щетинку. Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», о чем сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

На время ремонта движение автомобилей будет организовано по временной объездной дороге с временным металлическим мостом. Перезапуск движения с основного моста на временный запланирован на май 2026 года.

«Сейчас мостовики выполняют работы по устройству конусов и монтажу балок пролетного строения временного моста, ранее для него уже обустроили опоры и шпунтовые сваи. В работах задействовано 18 человек и 6 единиц спецтехники», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ходе капитального ремонта на основном сооружении протяженностью более 50 метров будет полностью заменено пролетное строение, отремонтированы опоры и переустроено сопряжение мостового сооружения с подходами. Запуск рабочего движения по основному сооружению ожидается в конце 2026 года.