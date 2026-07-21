В Волоколамске обезвредили 2 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В понедельник, 20 июля, специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали два боеприпаса, найденных на территории Волоколамского муниципального округа.

Первый взрывоопасный предмет обнаружил житель деревни Путятино на своем участке. Чуть позже второй боеприпас нашли во время реставрационных работ храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец.

По словам заместителя начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирины Месиловой, взрывотехники прибыли на места обнаружения снарядов и идентифицировали их как ручную гранату РГД-33 и 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы поместили в специальный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.