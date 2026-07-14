Второй этап борьбы с борщевиком завершили в Волоколамском филиале Мособллеса

В Волоколамском филиале ГАУ МО «Мособллес» специалисты завершили второй этап мероприятий по защите лесного фонда от борщевика Сосновского. Это растение считается одним из наиболее опасных инвазивных видов.

Во время второго этапа специалисты скосили борщевик на площади почти 24 гектара. С начала 2026 года работы по ликвидации сорняка проведены на территории более 45 гектаров с использованием специализированной техники и ручного инструмента. Сейчас готовится третий этап обработки.

Борщевик Сосновского отличается устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и способностью быстро распространяться, вытесняя местные виды растений и нарушая биоразнообразие. Он оказывает негативное влияние на лесные экосистемы и не используется в качестве кормовой базы для большинства животных и птиц.

В «Мособллесе» отмечают, что своевременное проведение мероприятий по уничтожению борщевика позволяет предотвратить его распространение на землях лесного фонда и сохранить природные экосистемы Подмосковья.