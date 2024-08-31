Кровлю дома культуры в Волоколамске отремонтируют к концу сентября

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)

Бригада из 10 человек приступила к ремонту кровли Дома культуры в фабричном микрорайоне Волоколамска. Работы планируют завершить к концу сентября.

В Доме культуры «Текстильщик» не одно поколение проводило досуг. Подрядчик приступил к ремонту кровли несколько дней назад. Бригада укрепит стропильную систему, выполнит обрешетку крыши, установит огнебиозащиту и покроет профнастилом, а также смонтирует снегозадержатели и водостоки.

«Проведение ремонта кровли никак не сказывается на работе клубных формирований Дома культуры — все мероприятия проходят в плановом режиме. Работы планируем завершить до конца сентября», — отметила заместитель главы Волоколамского городского округа Марина Марнова.

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