Аграрный техникум в Волоколамске капитально отремонтируют к 2027 году

В селе Ивановское Волоколамского муниципального округа начался капитальный ремонт учебного корпуса аграрного техникума «Холмогорка». Строители уже выполнили основные демонтажные работы на третьем этаже и продолжают выносить двери и мусор на втором и первом этажах. Электрики прокладывают временные сети освещения и электроснабжения.

Представитель подрядной организации Владимир Кормановский сообщил, что ремонт проходит по полному циклу. Учебное заведение получит готовое здание с новыми инженерными системами, фасадами, интерьерами, мебелью и учебным оборудованием. Специалисты провели обмеры, подготовили и согласовали планировки на все 6,5 тысяч квадратных метров, приступили к разработке проектной документации.

Директор техникума Любовь Малахова сообщила, что учебный процесс временно организован в свободных помещениях общежития, старом учебном корпусе и в ДК «Текстильщик». Завершить ремонт планируют в 2027 году.