В Волоколамске завершается капитальный ремонт кровли дома на улице Юности

В Волоколамске на завершающем этапе находится капитальный ремонт скатной кровли трехэтажного многоквартирного дома № 7 на улице Юности.

Строители уже заменили стропильную систему, утеплили чердачное перекрытие, сделали настил, выполнили пароизоляцию и обрешетку, провели огнебиозащиту деревянных конструкций. На площади 866,4 м² старое покрытие из шифера заменили металлочерепицей с полимерным покрытием.

Также в рамках капитального ремонта были заменены зонты над вентиляционными шахтами, установлены ограждения и снегозадержатели, система водостоков.

Бригадир кровельщиков сообщил, что до конца недели планируется завершить ремонт: установить подбой по кромке крыши, новый люк и слуховые окна.