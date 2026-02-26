В Волоколамске продолжается уборка снега с улиц и дворов

Сотрудники Центра развития «Городское хозяйство» в Волоколамске продолжают активно очищать город от снега. Для расчистки дорожек и подходов к подъездам используются лопаты, а для борьбы с уплотнившимся снегом и наледью — специальная техника.

Мини-погрузчик отлично подходит для уборки во дворах благодаря своим компактным размерам и маневренности. Как отметил мастер участка Владислав Аржаков, работы по очистке дворов идут в штатном режиме, все планы выполняются. Жители уже с нетерпением ждут весны, но коммунальные службы готовы и к новым погодным испытаниям, которые могут предсказать синоптики.