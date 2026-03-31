В Волоколамске приступили к ремонту автобусных остановок

В Волоколамском округе специалисты местного управления «Мосавтодора» начали ремонт остановок на автобусных маршрутах. Основное внимание уделяется замене разбитых и треснувших стекол в остановочных павильонах.

Мастер участка проводит осмотр каждого павильона и составляет список необходимых комплектующих. После этого бригада приступает к работе. Дорожники устанавливают специальные стекла заводской готовности, которые не требуют дополнительной подгонки, так как их размеры являются типовыми.

Для крепления стекол используются специальные кронштейны с резиновыми вставками. Стекло вставляется и фиксируется на месте.

По словам мастера участка Алексея Юганова, бригада готовится к каждому ремонту заранее. За одну смену удается восстановить остекление на двух-трех павильонах.