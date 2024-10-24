Главой Волоколамского округа избрали Наталью Козлову

Заседание Совета депутатов городского округа прошло 22 октября в Волоколамске. Единственным вопросом повестки было избрание главы муниципалитета.

Депутатам предстояло сделать выбор из четырех кандидатур. На пост руководителя муниципалитета претендовали временно исполняющая полномочия главы Наталья Козлова, заместители главы округа Алексей Шевченко и Анна Агапова, а также бизнесмен Андрей Аладинский.

Итогом открытого голосования стало избрание главой городского округа Натальи Козловой. Ее кандидатуру единогласно поддержали все депутаты.

Наталья Козлова поблагодарила депутатов совета за оказанное доверие и честь быть главой процветающего Волоколамского округа.

«Уверена, что совместная работа с депутатами и жителями сделает наш край еще лучше, комфортнее и красивее», — заявила она.

Возглавлять муниципалитет Наталья Козлова будет в течение пяти лет.

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