В Волоколамске идет подготовка к выборам 2026 года

В Волоколамском округе активно готовятся к выборам в Государственную и Московскую областную Думы, которые пройдут в 2026 году. Председатель территориальной избирательной комиссии Юлия Куликова рассказала о том, как организована подготовка.

На данный момент известно, что в округе будет 32 постоянно действующих избирательных участка, на которых смогут проголосовать 36,5 тысячи избирателей. Уже сформированы списки кандидатов в Государственную и Московскую областную Думы. Муниципальных выборов в Волоколамском округе в 2026 году не будет.

Председатель комиссии отметила, что для избирателей, планирующих выехать за пределы округа или региона в дни голосования, будет доступно дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Система автоматически проверит право избирателя на голосование и сформирует соответствующие бюллетени. Тайна голосования будет сохраняться, так как данные шифруются и даже члены избирательной комиссии не будут знать, за кого отдал голос избиратель.

Сейчас территориальная избирательная комиссия Волоколамска занимается подготовкой информационных материалов, информированием избирателей, сверкой списков и проверкой избирательных участков. Особое внимание уделяется обучению членов участковых избирательных комиссий и формированию списков наблюдателей.