В Волоколамске и Клину 7 июня временно перекроют дороги из-за велозаездов

В связи с проведением взрослого и детского велозаездов Gran FondoRussia в Волоколамске и Клину в воскресенье, 7 июня, будет перекрыто движение транспорта на ряде региональных дорог, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Временные ограничения затронут участки Волоколамского шоссе с 95,4 по 118,1 км, дороги «Лотошино – Суворово – Клин» в Волоколамске с 40,9 по 49,6 км и в Клину с 49,6 по 62 км, а также дороги «Чисмена – Теряево» со 2 по 21,5 км.

Из-за велозаезда изменятся и схемы движения шести автобусных маршрутов. Так, автобусы маршрута №23 «а/в Волоколамск – Ильино-Теряево» будут следовать от автовокзала Волоколамска до остановки «Поворот на Чисмену», рейсы до ОП «Теряево (центр)» будут временно отменены.

Автобусы маршрута №24 «а/в Волоколамск – Сычево» поедут в объезд по трассе М-9 «Балтия» от остановки «Подстанция» до остановочного пункта «Сычево». Отправление от автовокзала Волоколамска запланировано на 07:10, 07:47, 11:30, 12:10, 14:00, а от остановки «Сычево» — на 07:50, 09:00, 09:56, 11:13, 13:00, 14:21.

Автобусы маршрута №31 «Волоколамск (ж/д Вокзал) – Шанино» временно будут осуществлять укороченные рейсы от вокзала Волоколамска в 06:40, 11:15, 13:05 до ОП «Теряево (БАМ)». Рейсы маршрутов №55, 43, 38 на время проведения мероприятия будут отменены.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и планировать маршрут заранее с учетом временных ограничений.