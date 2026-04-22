В Волоколамске снесут аварийный дом на улице Энтузиастов

В Волоколамске начались работы по ликвидации аварийного дома №7 на улице Энтузиастов. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный шестнадцатиквартирный дом площадью около 355 квадратных метров был признан аварийным и включен в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». После того как жильцы были расселены, дом был внесен в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас ведется демонтаж аварийного здания. Работы планируют завершить до конца текущего месяца.

На территории Волоколамского муниципального округа обнаружено 153 объекта незавершенного строительства. На данный момент 93 объекта были снесены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 61% от общего числа.