В Военной академии РВСН в Балашихе состоялся выпуск офицеров

Торжественный выпуск офицеров состоялся в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе. Молодым лейтенантам и офицерам, прошедшим повышение квалификации, вручили дипломы и нагрудные знаки.

Начальник академии Игорь Афонин поздравил выпускников и отметил, что впереди их ждет главный экзамен — служба.

«За время обучения вы прошли сложный путь, овладели знаниями и навыками, необходимыми современному офицеру. Но главный экзамен еще впереди. Впереди трудная, но интересная служба, которая потребует высочайшей организованности и полной самоотдачи», — подчеркнул он.

В этом году академия подготовила около 300 офицеров по 21 специальности. Более 40 выпускников получили медали Минобороны России за окончание учебы с отличием. Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что полученные в академии знания станут прочной основой для дальнейшей службы и профессионального роста офицеров.