Во Власихе подвели итоги работы открытого ледового катка

За три месяца работы открытого ледового катка в городском округе Власиха его посетили более 42 тысяч человек. Это стало настоящим рекордом для небольшого города с населением около 28 тысяч жителей. Каток, который работал с конца декабря по конец марта, превратился в настоящий центр притяжения для всех жителей.

Сейчас подрядчик активно демонтирует конструкции катка. Айсматы уже убраны, холодильное оборудование вывезено. Все работы планируют завершить до 15 апреля, после чего центральная площадь будет приведена в порядок. Коммунальные службы приступят к ремонту деревянных конструкций, поврежденных зимой.

Заместитель главы округа Александра Шкуренко рассказала депутату Московской областной думы Дмитрию Голубкову о планах строительства стационарного катка в 2026 году на участке возле магазина «Вкусвилл». Однако масштабная модернизация инженерных сетей, включая отопление и водоснабжение, сделала это невозможным в ближайшее время.

Несмотря на это, губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение сохранить зимний досуг для жителей Власихи. В декабре 2026 года на центральной площади у Дворца культуры вновь откроется ледовый каток. Это позволит завершить модернизацию инфраструктуры и сохранить популярный объект зимнего отдыха.