Во Власихе обсудили капремонт дома №5 в микрорайоне Школьный

В городском округе Власиха рассмотрели планы по включению дома 5 в микрорайоне Школьный в программу капитального ремонта. По поручению главы Власихи Германа Потапчука сотрудники управляющей компании «ЖКХ и благоустройство» вместе с представителями регионального фонда капитального ремонта осмотрели здание.

Во время осмотра выявили локальные разрушения кирпичной кладки фасадов и сырость в подвальных помещениях. Представитель фонда Роман Апрятов подчеркнул необходимость проведения комплексного обследования фасада для определения объема работ.

Сейчас на фасаде дома работает альпинист, который снимает отошедшие кирпичи и цементную кладку. Затем поврежденные поверхности заштукатурят и установят защитную сетку для предотвращения дальнейшего осыпания.

Для включения дома в программу капремонта направлены обращения в региональное Министерство ЖКХ и Главное управление госстройнадзора. Планируется провести техническое обследование и выдать заключение о состоянии фасада и необходимых работах. Также направлены заявки в ФКР на включение в план по капремонту подвального помещения и в ЕИАС ЖКХ.

В ближайшее время состоится общее собрание собственников для принятия решений по вопросам капитального ремонта дома.