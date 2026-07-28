Игровые площадки и лыжные трассы оборудуют в Вишняковском лесопарке в Балашихе

В Вишняковском лесопарке городского округа Балашиха подходят к концу масштабные работы по благоустройству. Общая площадь территории составляет 115 гектаров.

Директор Объединенной дирекции парков Артем Константиновский пояснил, что на всей площади лесопарка обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение и система видеонаблюдения. Сейчас специалисты завершают установку малых архитектурных форм.

«Мы проделали большую работу, — рассказал Константиновский. — В рамках второй очереди в восточной части лесопарка открыт прокат. Зимой он станет центром притяжения для лыжников, а летом — для велосипедистов и любителей других видов активного отдыха».

На территории появились новые функциональные зоны: оборудована площадка для выгула собак, установлены разнообразные детские площадки и построен большой веревочный парк.

Особое внимание привлекает новый арт-объект — сцена, вдохновленная творчеством Мейерхольда. Сейчас на площадке идут сварочные работы и устройство основания, завезен металл для монтажа самой конструкции.

Жители Балашихи с интересом следят за преображением лесопарка и отмечают, что территория становится по-настоящему многофункциональной и удобной для разных категорий посетителей.