В Вишняковском лесопарке прошла седьмая ярмарка экологических проектов

Сегодня в Вишняковском лесопарке состоялась седьмая ярмарка экологических проектов, организованная Министерством экологии и природопользования Московской области. Мероприятие стало платформой для презентации проектов-победителей и обмена опытом в сфере экологии и рационального природопользования.

«Ярмарка экологических проектов давно переросла формат простого конкурса. Сегодня это центр притяжения талантливой, неравнодушной молодежи и опытных экспертов», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры и технологических решений для комфортной жизни в Подмосковье.

В рамках ярмарки прошла «Деловая игра», объединившая победителей 2026 года и выпускников (лидеров 2024–2025 годов), а также членов жюри. Участники формулировали экологические задачи, разрабатывали концепции совместных проектов и учились кратко презентовать свои идеи. Завершилась программа мини-защитой, где эксперты дали обратную связь каждой команде.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся по пяти номинациям: «Будущее экологии Московской области», «Здоровая среда», «Цифровая трансформация в экологии», «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство» и «Экотуризм».

Председатель жюри, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, отметил сложность выбора победителей: «С каждым годом проекты становятся сильнее, поэтому выбрать лучших из 176 заявок оказалось непросто. Приятно, что достойных инициатив больше, чем призовых мест».

В финале церемонии награждения дипломы и призы получили 19 авторов. Среди них первые места заняли Никита Белов и Матвей Пешков за работу над созданием функциональных материалов на основе сополимеров акриламида для использования в растениеводстве и медицине. Виктор Господинов представил дорожное покрытие, способное поглощать углекислый газ, а Иван Вербовец создал экологическую компьютерную игру на платформе Roblox.

Отдельно жюри отметило проекты, получившие Гран-при. Ульяна Шевченко и Марианна Максимова сделали «Домик для насекомых», помогающий поддерживать биоразнообразие на пришкольной территории. Екатерина Гаврилина предложила систему автономной регенерации отходов «БиоБаланс». Виктория Захватова развивает плоггинг-проект RHR Plogging, совмещающий пробежки со сбором отходов, а Алиса Алексеева создала экскурсионный маршрут «К родникам сквозь столетия».