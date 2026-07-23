В Видновскую больницу поступили новые медицинские системы

В Видновскую клиническую больницу в Ленинском городском округе поступило семь новейших электрохирургических аргон-усиленных систем. Новое оборудование помогает врачам проводить сложные операции быстрее и безопаснее для пациентов.

Главное отличие новых комплексов от классических электрокоагуляторов — использование струи инертного газа аргона. Теперь хирургу не нужно касаться тканей, так как поток аргона останавливает кровь за секунды. Воздействие становится глубже и ровнее, стенки органов не повреждаются, а процесс операции занимает меньше времени. Благодаря этому пациенты испытывают меньше болей после наркоза, а швы затягиваются быстрее.

Оборудование оснащено сенсорными панелями для управления функциями и имеет гибкие настройки для работы в различных областях хирургии. Чаще всего его применяют при лечении желудочно-кишечных кровотечений, в гинекологии, при операциях на сердце и легких, а также при малоинвазивных вмешательствах.

Кроме того, в больницу поступил аппарат радиохирургической серии RFS. Вся медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».