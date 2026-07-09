В Видновском перинатальном центре установили новое медицинское оборудование

В Видновский перинатальный центр поступило новое медицинское оборудование. Два современных комплекса для суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления установили в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

С помощью новых аппаратов медики смогут наблюдать за сердечным ритмом и артериальным давлением у малышей в зависимости от времени суток, бодрствования или сна. Это позволит быстро выявлять скрытые нарушения ритма, своевременно назначать дополнительные обследования или направлять новорожденных в специализированное кардиологическое отделение.

Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова пояснила, что вся информация, полученная при помощи новых устройств, переносится на флешку. Затем через специальную программу врач функциональной диагностики дает заключение о наличии или отсутствии нарушений ритма сердца у ребенка.

Датчики адаптированы для детей: они небольшие, удобные и бесшумные, поэтому не мешают малышам. Исследование можно проводить даже во время сна ребенка, что обеспечивает комфорт и спокойствие для него и его мамы.