В Видновском перинатальном центре начал работать новый врач УЗИ

В Видновском перинатальном центре к работе приступила новый врач ультразвуковой диагностики Умида Рахимова. Она окончила Ташкентскую медицинскую академию в две тысячи девятом году, затем прошла клиническую ординатуру в Сеченовском университете.

Доктор Рахимова имеет более девяти лет стажа работы в московских медицинских учреждениях. Ее интерес к профессии зародился еще в детстве благодаря тете-акушеру, а впоследствии укрепился благодаря мужу-диагносту.

Сейчас Умида Рахимова работает в Видновском перинатальном центре сразу в нескольких кабинетах: в экстренном и в стационаре. Врач проводит плановые скрининги по направлению и занимается общей диагностикой, включая обследование сосудов ног, брюшной полости и почек. Прием ведется по будням с восьми утра до пятнадцати часов тридцати минут.

Умида Рахимова признается, что в центре ее приняли тепло и с пониманием, а коллеги оказывают поддержку и помогают адаптироваться на новом месте. Доктор планирует продолжать обучение и повышать свою квалификацию, чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма.