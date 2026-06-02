В Видновской больнице успешно проводят сложные операции по эндопротезированию

Травматологическое отделение Видновской больницы активно развивается и расширяет спектр проводимых операций. Врачи выполняют артроскопию, пластику крестообразных связок и эндопротезирование суставов. Только в этом году специалисты провели более двухсот таких вмешательств на коленных, тазобедренных и плечевых суставах.

Заведующий отделением Николай Боровков рассказал, что эндопротезирование помогает пациентам с тяжелыми формами артроза, артрита и после серьезных травм вернуть подвижность и избавиться от болей.

Один из ярких примеров — история 60-летней женщины, которая уже перенесла эндопротезирование в другой московской клинике, но столкнулась с постоянными вывихами сустава. Пациентка стала практически немобильной, и тогда она обратилась к Николаю Боровкову. Медики решились на ревизионное эндопротезирование — операцию, которая значительно сложнее первичной замены сустава.

Операция прошла успешно, и недавно счастливая пациентка сама пришла в отделение, чтобы поблагодарить врачей за возвращенную жизнь без боли и костылей.

Все сложные вмешательства в Видновской больнице проводятся по полису ОМС. Планы у травматологического отделения амбициозные: здесь активно развивают ортопедическую помощь и закупают расходные материалы и протезы.