В Видновской больнице полгода успешно работает детское хирургическое отделение

В Видновской больнице уже полгода эффективно функционирует детское хирургическое отделение. За это время медики оказали помощь 450 маленьким пациентам с различными патологиями.

В отделении в основном лечат распространенные хирургические заболевания: пупочные и паховые грыжи, аппендицит, синдром острой мошонки, гнойничковые поражения кожи и абсцессы. Однако недавно врачи столкнулись с уникальным случаем.

Пятилетний ребенок поступил в отделение с острыми болями в животе и рвотой. Оказалось, что полгода назад мальчик проглотил магниты, и все это время инородное тело никак не давало о себе знать. Ребенка срочно прооперировали, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Отделение небольшое — всего 10 коек, но помощь здесь успевают получить все желающие. Врачи используют щадящие методы, например лапароскопию — операции без больших разрезов. Это позволяет детям быстрее восстанавливаться и меньше времени проводить в стационаре.

Хирургическая помощь оказывается круглосуточно — как в плановом, так и в экстренном порядке. Детей привозят сюда практически из всех городов Подмосковья, за исключением самых отдаленных северных районов.

Из-за высокого спроса в Видном планируют построить отдельный хирургический корпус. В новом здании откроют полноценное отделение детской хирургии на 30 коек. Это позволит принимать еще больше пациентов.