Новый вид диагностики сердца запустили в больнице в Видном

В Видновской больнице появился новый метод ультразвуковой диагностики сердца — чреспищеводная эхокардиография. Это исследование позволяет получать детальные изображения сердечных структур, которые недоступны при стандартном УЗИ.

При обычной эхокардиографии ультразвуковому сигналу приходится преодолевать препятствия, такие как ребра, легкие и подкожно-жировая клетчатка. Это может снижать качество картинки, особенно при ожирении или анатомических особенностях. Чреспищеводный доступ решает эту проблему.

Медики назначают чреспищеводную эхокардиографию при поиске тромбов, диагностике инфекционного эндокардита, оценке состояния клапанных протезов, подозрении на расслоение аорты и уточнении данных.

Процедура проводится натощак и занимает не больше десяти минут. Пациент лежит на левом боку, в пищевод вводится гибкий зонд с датчиком на конце. Исследование напоминает гастроскопию.

Одной из первых, к кому применили этот метод в Видновской больнице, стала пациентка Тамара Чухова. Она поступила в стационар с диагнозом мерцательной аритмии и ишемической болезни сердца. Женщина осталась довольна процедурой, отметив, что исследование прошло быстро, легко и безболезненно.