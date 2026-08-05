Детский сад в ЖК «Первый Южный» в Видном построят осенью

В жилом комплексе «Первый Южный» в городе Видное близится к завершению строительство детского сада «Лучик». Открытие учреждения планируется на конец сентября — начало октября текущего года, что позволит обеспечить местами детей нового микрорайона и снизить нагрузку на соседние детские сады.

Трехэтажное здание площадью 4,6 тыс. кв. м будет включать 13 групп для детей от двух лет, в том числе ясельную и две логопедические группы. Кроме того, в детском саду будут оборудованы медицинский и пищеблоки, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также помещения для дополнительных занятий.

Для воспитанников организуют кружки по робототехнике, математике, рисованию, музыке, акробатике, самбо, тхэквондо и спортивно-бальным танцам. Учреждение уже оснащено современным оборудованием, включая интерактивные панели и мультстудию.

Детский сад войдет в структуру Видновской школы № 2. Здесь будут работать 25 педагогов, более половины из которых уже набраны. Полностью коллектив планируют сформировать к моменту открытия.

В дальнейшем в составе жилого комплекса «Первый Южный» планируется создать крупную социальную инфраструктуру, включая строительство еще двух детских садов и двух школ.