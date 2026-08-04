Тендер на благоустройство Советской площади объявили в Видном

В подмосковном городе Видное объявлен электронный конкурс на выполнение работ по благоустройству Советской площади и прилегающих территорий. Площадью в 1,9 гектара займутся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее проект комплексного преображения Советской площади победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.

Об объявлении конкурса сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева. Информация о проведении открытого электронного конкурса опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Завершить работы по благоустройству планируют в 2027 году. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Ленинского городского округа.

Актуальную информацию по теме закупок можно найти в канале Комитета по конкурентной политике в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».