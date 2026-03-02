Детский сад построят на улице Гаевского в Видном в 2027 году

В городе Видное Ленинского городского округа на улице Гаевского началось строительство детского сада, рассчитанного на 200 малышей. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета.

На данный момент выполняются монолитные и общестроительные работы. В новом детском саду планируется девять групп, каждая из которых будет иметь игровые и спальные зоны. Кроме того, в учреждении появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий. Общая площадь трехэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров.

На территории вокруг детского сада будут построены игровые и спортивные площадки. Завершить строительство согласно государственному контракту планируется в 2027 году.