В Видном планируют благоустроить продолжение парка «Сосенки»

В городе Видное Ленинского городского округа в текущем году стартуют работы по благоустройству продолжения парка «Сосенки» за домом № 5. Этот объект набрал наибольшее количество голосов жителей округа в ходе Всероссийского онлайн-голосования.

На территории появятся удобные пешеходные дорожки, современные системы освещения и видеонаблюдения. Также будут установлены скамейки и урны. Подрядчик выполнит комплексное озеленение: высадку деревьев и кустарников, посев нового газона.

Завершить все работы планируют до конца 2026 года. Благоустройство будет проводиться в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается до 12 июня. В перечень включены сквер «Воинам ПВО», сквер «Пушка Д-44», территория в поселке Развилка между домами № 29 и 30, а также общественная зона на Советской улице.

Проголосовать можно на официальном сайте: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m46707000&typeView=&typeView=1&type=&type=2.