Тендер на благоустройство Тимоховского парка объявили в Видном

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что в электронной форме объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству в ПКиО «Тимоховский парк» в Ленинском городском округе.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на благоустройство территории ПКиО «Тимоховский парк», расположенного по адресу: Московская обл., Ленинский г. о., г. Видное, ул. Советская, мкр. Солнечный, д. 4б. Планируется, что в рамках проведения закупки будет благоустроена территория площадью более 3,5 га.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются из бюджета Московской области и бюджета Ленинского городского округа. Завершить работы по данному объекту планируется в 2026 году.