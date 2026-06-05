В Видном начались работы по модернизации теплоснабжения

В городе Видное на улице Лемешко стартовали работы по модернизации системы теплоснабжения вблизи домов № 12 и № 14. Об этом сообщила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

Специалисты уже завершили формирование тепловой камеры и провели гидроизоляцию. Сейчас они разрабатывают траншею. Следующий этап включает зачистку и выравнивание дна, а также монтаж новой трубы диаметром 273 миллиметра. Завершающим этапом технической части станет обратная засыпка грунта. После этого специалисты приступят к благоустройству участка, где будет восстановлено асфальтовое покрытие и заменен бордюрный камень.

«Все, что было демонтировано, будет восстановлено даже в лучшем виде», — отметила Татьяна Калямина.

Протяженность обновляемой теплотрассы составляет более 500 метров. Эта магистраль обслуживает около 50 жилых домов и социальные объекты, обеспечивая теплом примерно пять тысяч человек.

Работы ведутся в соответствии с графиком, и их завершение запланировано до октября 2026 года.