В Видном начали строить новый корпус перинатального центра

В городе Видное Ленинского городского округа на улице Заводской началось строительство второго корпуса Видновского перинатального центра. Новое здание будет рассчитано на 200 коек.

Сейчас специалисты разрабатывают котлован, устанавливают фундаментную плиту для башенного крана и вывозят грунт. Рабочие также завозят необходимые материалы: арматуру, доски и все, что нужно для временного электроснабжения и обустройства дорог.

Следующий этап — подготовка фундамента, его армирование и бетонирование. Параллельно строители начнут установку двух башенных кранов. На объекте работают 19 человек, включая разнорабочих, монолитчиков, геодезиста и дежурного электрика. Задействованы семь единиц техники.

Площадь нового корпуса составит 16,3 тысячи квадратных метров. В нем разместятся отделения патологии беременности, акушерское (послеродовое), анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии новорожденных и недоношенных детей, родовое отделение с 15 индивидуальными палатами, пять акушерских операционных и централизованный молочный пункт. Также будут обустроены кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса для комплексной диагностики и оказания высокотехнологичной помощи будущим мамам и малышам.

Открыть корпус планируют в 2027 году. Строительство ведется в рамках государственной программы «Продолжительная и активная жизнь».