В Верее началась реконструкция дворов по программе благоустройства

Этим летом дворы на улице Боровской в городе Верея станут чище и уютнее. Работы по благоустройству территории у домов № 25–43 активно ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По словам начальника отдела по благоустройству ЖКХ Владимира Евдокимова, на объекте уже работает техника. Строители установили новые бордюры и готовят основание под тротуары, чтобы затем уложить свежий асфальт. Старое покрытие на проезжей части полностью заменят, что позволит избавиться от луж и ям.

Во дворе появятся две новые парковочные зоны, что добавит около 20 дополнительных машиномест. Кроме того, дворы заметно позеленеют — здесь высадят около 200 кустарников.

Согласно контракту, подрядчик должен завершить все работы до 7 августа.