В Уваровке начали благоустройство парка культуры и отдыха

В поселке городского типа Уваровка приступили к обновлению парка культуры и отдыха. Сейчас подрядчики демонтируют старую брусчатку и бордюрный камень на пешеходных дорожках. Чтобы защитить деревья во время строительных работ, вокруг их стволов устанавливают специальные каркасы.

На следующей неделе планируют приступить к выкорчевыванию старых пней и кронированию деревьев.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Именно этот парк стал победителем голосования за объекты благоустройства в 2026 году. За его обновление проголосовали 4,1 тысячи жителей Можайского округа из 9,5 тысячи участников опроса.

В обновленном общественном пространстве появятся новые пешеходные дорожки, современное уличное освещение, комфортные скамейки и урны.