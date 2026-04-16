В Успенский собор могут вернуть Животворящий Крест Господень

Представители духовенства и депутаты из Дмитровского округа обратились к епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Кириллу с просьбой о помощи в возвращении Животворящего Креста Господня в Успенский собор города Дмитрова. На данный момент святыня хранится в Третьяковской галерее.

По словам протоиерея Афанасия, благочинного Дмитровского церковного округа, Животворящий Крест имеет огромное значение для жителей Дмитрова и тесно связан с историей города. Согласно преданию, крест был найден в конце XIII века в реке Яхрома.

Делегация Государственной Третьяковской галереи посетила Дмитров по поручению Министерства культуры Российской Федерации и Сергиево-Посадской епархии. Специалисты оценили сохранность музейных ценностей в Успенском соборе и договорились о сотрудничестве в вопросе возвращения святыни.

Создана рабочая группа, которая определит условия передачи Животворящего Креста в собор. Одним из требований является установка специальной витрины для святыни. Рассматривается возможность передачи Креста на временное хранение сроком на 49 лет, при этом он останется на балансе галереи.