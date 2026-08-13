В услугу по выдаче разрешений на земли в Московской области внедрили новый сервис

На региональном портале в услугу по выдаче разрешений на использование земель и земельных участков внедрили сервис «Градостроительная проработка земельного участка 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый сервис позволяет автоматически проверить земельный участок на оборотоспособность и пересечения с зонами ограничений. После проверки система формирует отчет с текстовым описанием и графической схемой, указывая все обременения и пересечения при их наличии.

«Это экономит время заявителей, снижает вероятность ошибок и делает оформление разрешения еще проще и удобнее», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Сервитуты и ограничения». В ее рамках физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно получить разрешения на различные виды работ, включая строительство, ремонт, складирование, инженерные изыскания и другие.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 8 рабочих дней.