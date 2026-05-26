Концерт произведений русских композиторов пройдет в усадьбе Знаменское-Губайлово

28 мая в усадьбе Знаменское-Губайлово городского округа Красногорск состоится концерт камерной классической музыки. Выступит Московский ансамбль современной музыки — профессиональный коллектив, который продвигает музыкальные произведения XX и XXI веков и поддерживает современных композиторов, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости усадьбы услышат произведения известных русских композиторов XIX и XX веков: Даргомыжского, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича. Многие сочинения прозвучат в оригинальных переложениях Московского ансамбля современной музыки. Также в программе будет пьеса современного композитора Эльмира Низамова, посвященная Софии Губайдулиной.

Московский ансамбль современной музыки был создан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при поддержке Эдисона Денисова. В арсенале ансамбля — произведения разных эпох, уникальные программы, эксклюзивные инструментальные версии. Основной задачей коллектива является представление актуального творчества российских и зарубежных композиторов, включая молодых авторов. На счету ансамбля более тысячи российских и мировых премьер.

Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.