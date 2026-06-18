В усадьбе «Знаменское-Губайлово» открылась выставка работ художницы Валентины Диффинэ-Кристи

В усадьбе «Знаменское-Губайлово» в городском округе Красногорск начала работу выставка, на которой представлены около тридцати картин художницы Валентины Диффинэ-Кристи.

Экспозиция отличается особой атмосферой. На полотнах изображены люди разных профессий: рабочие, ученые, руководители предприятий. Каждый образ наполнен теплотой и вниманием к характеру человека.

Работы художницы выходят за рамки привычного представления о советском искусстве. Вместо строгого соцреализма зрителя ждет тонкий и выразительный импрессионизм, где главное — впечатление и настроение.

По словам главного хранителя усадьбы и куратора выставки Полины Кузьминой, картины Валентины Диффинэ-Кристи позволяют вести настоящий диалог с художником через десятилетия. В каждом портрете можно находить новые детали, размышлять о судьбах героев и ощущать энергию времени.

Выставочный проект стал результатом сотрудничества усадьбы с Фондом Валентины Диффинэ-Кристи и его председателем Иваном Хотинским-Сибиряком. Подготовка экспозиции заняла несколько месяцев.

Увидеть работы художницы можно до 7 сентября. Организаторы отмечают, что выставка будет интересна посетителям любого возраста и станет прекрасным поводом провести летний день в исторических интерьерах усадьбы.