В усадьбе Знаменское-Губайлово откроется выставка «Свет и воздух»

18 июня в Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово городского округа Красногорск состоится открытие выставки «Свет и воздух». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция будет посвящена творчеству представителя московской живописной школы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи.

На выставке будут представлены работы, выполненные художником в разные периоды жизни. Особенность произведений — сочетание традиционной советской тематики с живописными поисками автора. Посетители смогут увидеть пейзажи, натюрморты и портреты рабочих.

Валентина Михайловна много путешествовала по России, создавая пейзажи Тарусы, Кириллова, Ферапонтова, а также портреты и натюрморты. В результате творческих поисков она обрела индивидуальный стиль, который искусствоведы впоследствии назвали «духовным импрессионизмом». Картины художницы находятся в музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в частных собраниях. Ее работы демонстрируются в постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма.

Выставка будет открыта до сентября.